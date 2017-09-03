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10:34 | Футбол — Трансферы

Вадим Васильев: "Трансфер Мбаппе - лучшая сделка в истории"


Вице-президент "Монако" Вадим Васильев признал, что изначально клуб не хотел расставаться с нападающим Кильяном Мбаппе, который перешел на правах аренды в "ПСЖ" с последующим обязательством выкупа его контракта за 180 миллионов евро. Он отметил, что клубу было важно выйти из переговоров с парижанами с высоко поднятой головой.

 
Кильян МБАППЕ: в Париж?Окно в Париж. Кильян Мбаппе - в "ПСЖ"

– Перешедший в "ПСЖ" Кильян Мбаппе за 180 миллионов евро не стоил вам ни копейки. Это самая лучшая сделка в истории мирового футбола?

– Думаю, да. Безусловно.

– Сложности в осуществлении данного трансфера сравнимы с его статусом?

– Да, это была очень тяжелая сделка. Изначально мы не хотели отпускать футболиста в стан нашего конкурента. У меня сложились очень хорошие отношения с игроком и с его родителями, в частности с его отцом, который является его агентом. Когда я услышал их аргументы, почему мальчик хочет уйти в Париж, мы их приняли, вступив в очень сложные и изнуряющие переговоры с "ПСЖ". Мы до конца не понимали, насколько возможна эта сделка, так как у УЕФА есть вопросы к клубу (1 сентября было объявлено о начале официального расследования этого трансфера – Прим. "СЭ") по поводу соответствия правилам финансового fair-play. Надо отдать должное Кильяну и его семье, на трехсторонней встрече с "ПСЖ" они заявили, что переход будет возможен только на максимально выгодных для "Монако" условиях. Нам важно было выйти из этих переговоров с высоко поднятой головой. Это был финальный аргумент, и парижане поняли, что смогут заплатить только эту цену. Она, кстати, была абсолютно рыночной. Мы имели предложения того же уровня от других европейских клубов.

 
Кильян МБАППЕ вечером четверга сменил "Монако" на "ПСЖ" и поучаствовал в разгроме Голландии в Париже - 4:0 в отборочном матче ЧМ-2018.Новая звезда Парижа. Мбаппе едет к Неймару

– Своей агрессивной трансферной кампанией "ПСЖ" изменил принципы работы финансовых правил УЕФА?

– Сейчас правила говорят о том, что клубы не могут в общей сложности терять более 30 миллионов евро за последние три финансовых года. Президент УЕФА еще раз заявил о том, что будет жестко бороться с нарушениями финансовых правил со стороны клубов, и это будет главной темой в европейском футболе в ближайшее время.

Ведущие клубы обеспокоены тем, что некие клубы могут тратить деньги без оглядки. Наша позиция такова: механизм, принятый УЕФА, – правильный. У нас тоже были проблемы с соответствием финансовым требованиям, но мы их решили, и УЕФА сегодня ставит "Монако" в пример другим клубам о том, как надо соответствовать принятым правилам. В свое время мы пошли на очень серьезные изменения нашей политики. После нашей игры с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов ("Монако" вышел в 1/4 финала турнира, победив "горожан" по сумме двух матчей. - Прим. "СЭ").

Дополнительная информация

http://tass.ru/opinions/interviews/4527339

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