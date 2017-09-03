Вадим Васильев: "Трансфер Мбаппе - лучшая сделка в истории"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев признал, что изначально клуб не хотел расставаться с нападающим Кильяном Мбаппе, который перешел на правах аренды в "ПСЖ" с последующим обязательством выкупа его контракта за 180 миллионов евро. Он отметил, что клубу было важно выйти из переговоров с парижанами с высоко поднятой головой.

– Перешедший в "ПСЖ" Кильян Мбаппе за 180 миллионов евро не стоил вам ни копейки. Это самая лучшая сделка в истории мирового футбола?

– Думаю, да. Безусловно.

– Сложности в осуществлении данного трансфера сравнимы с его статусом?

– Да, это была очень тяжелая сделка. Изначально мы не хотели отпускать футболиста в стан нашего конкурента. У меня сложились очень хорошие отношения с игроком и с его родителями, в частности с его отцом, который является его агентом. Когда я услышал их аргументы, почему мальчик хочет уйти в Париж, мы их приняли, вступив в очень сложные и изнуряющие переговоры с "ПСЖ". Мы до конца не понимали, насколько возможна эта сделка, так как у УЕФА есть вопросы к клубу (1 сентября было объявлено о начале официального расследования этого трансфера – Прим. "СЭ") по поводу соответствия правилам финансового fair-play. Надо отдать должное Кильяну и его семье, на трехсторонней встрече с "ПСЖ" они заявили, что переход будет возможен только на максимально выгодных для "Монако" условиях. Нам важно было выйти из этих переговоров с высоко поднятой головой. Это был финальный аргумент, и парижане поняли, что смогут заплатить только эту цену. Она, кстати, была абсолютно рыночной. Мы имели предложения того же уровня от других европейских клубов.

– Своей агрессивной трансферной кампанией "ПСЖ" изменил принципы работы финансовых правил УЕФА?

– Сейчас правила говорят о том, что клубы не могут в общей сложности терять более 30 миллионов евро за последние три финансовых года. Президент УЕФА еще раз заявил о том, что будет жестко бороться с нарушениями финансовых правил со стороны клубов, и это будет главной темой в европейском футболе в ближайшее время.

Ведущие клубы обеспокоены тем, что некие клубы могут тратить деньги без оглядки. Наша позиция такова: механизм, принятый УЕФА, – правильный. У нас тоже были проблемы с соответствием финансовым требованиям, но мы их решили, и УЕФА сегодня ставит "Монако" в пример другим клубам о том, как надо соответствовать принятым правилам. В свое время мы пошли на очень серьезные изменения нашей политики. После нашей игры с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов ("Монако" вышел в 1/4 финала турнира, победив "горожан" по сумме двух матчей. - Прим. "СЭ").