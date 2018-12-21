"ПСЖ" может арендовать полузащитника дортмундской "Боруссии"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль может перейти в "ПСЖ". Как сообщает Le Parisien, французский клуб рассматривает возможность аренды 23-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа за 20 миллионов евро.

Ранее главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявлял, что парижанам нужно приобрести двух полузащитников. Это связано со скорым уходом из команды Адриена Рабьо.

Вайгль в нынешнем сезоне в бундеслиге провел три матча, забил один мяч. В Лиге чемпионов он провел также три игры.