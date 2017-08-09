Президент "Гремиу": "Трансфер Луана в "Спартак" почти завершен. Мое сердце разбито"

Президент "Гремиу" Ромилду Болзан сообщил, что переход нападающего Луана в "Спартак" практически завершен. По его словам, для осуществления трансфера осталось уладить некоторые детали. Ранее появилась информация о том, что красно-белые заплатят за форварда 25 миллионов евро.
- В наших переговорах со "Спартаком" все идет хорошо, - приводит ESPN слова Болзана. - Остались мелкие детали. В общем, сделка уже согласонвана, но эти детали могут помешать ее осуществит. Мое сердце разбито, но я делаю то, что необходимо.
Напомним, что 24-летний Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии.
Жорик Вартанов
Островзаячий______________ если бы не лимит они бы давно играли за какую нибудь Мордовию
06:48
Kent....
И зачем он нам нужен ????а куда девать остальных?
06:20
PvsZ
Да ладно, сердце разбито, зато кошелёк потолстел. Не страшно.
06:13
zenitoman
13 лет назад спартак купил Кавенаги за 12 000 000 долларов! Луан (по старому курсу) - дешёвка для Федуна))))
04:41
Островзаячий
waleriy Журналистам писать нечего , пускают очередную утку. Лучше бы написали вместо реброва глушакова комбарова - кто выйдет вместо них. А их на продажу. 04:05______Самый лучший способ избавиться от них это выкупить контракт и отпустить. Сейчас с такой игрой и зарплатой никто их не возьмёт. Да и Самедова забыли.
04:38
баламошка
Бабло поможет ему залатать раны. Купит себе новое сердце и печень.
04:29
waleriy
Журналистам писать нечего , пускают очередную утку. Лучше бы написали вместо реброва глушакова комбарова - кто выйдет вместо них. А их на продажу.
04:05