Президент "Гремиу": "Трансфер Луана в "Спартак" почти завершен. Мое сердце разбито"

Президент "Гремиу" Ромилду Болзан сообщил, что переход нападающего Луана в "Спартак" практически завершен. По его словам, для осуществления трансфера осталось уладить некоторые детали. Ранее появилась информация о том, что красно-белые заплатят за форварда 25 миллионов евро.

- В наших переговорах со "Спартаком" все идет хорошо, - приводит ESPN слова Болзана. - Остались мелкие детали. В общем, сделка уже согласонвана, но эти детали могут помешать ее осуществит. Мое сердце разбито, но я делаю то, что необходимо.

Напомним, что 24-летний Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии.