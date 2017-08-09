03:18 | Футбол — Трансферы

Президент "Гремиу": "Трансфер Луана в "Спартак" почти завершен. Мое сердце разбито"

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Президент "Гремиу" Ромилду Болзан сообщил, что переход нападающего Луана в "Спартак" практически завершен. По его словам, для осуществления трансфера осталось уладить некоторые детали. Ранее появилась информация о том, что красно-белые заплатят за форварда 25 миллионов евро.

- В наших переговорах со "Спартаком" все идет хорошо, - приводит ESPN слова Болзана. - Остались мелкие детали. В общем, сделка уже согласонвана, но эти детали могут помешать ее осуществит. Мое сердце разбито, но я делаю то, что необходимо.

Напомним, что 24-летний Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Жорик Вартанов

Островзаячий______________ если бы не лимит они бы давно играли за какую нибудь Мордовию

06:48

Kent....

И зачем он нам нужен ????а куда девать остальных?

06:20

PvsZ

Да ладно, сердце разбито, зато кошелёк потолстел. Не страшно.

06:13

zenitoman

13 лет назад спартак купил Кавенаги за 12 000 000 долларов! Луан (по старому курсу) - дешёвка для Федуна))))

04:41

Островзаячий

waleriy Журналистам писать нечего , пускают очередную утку. Лучше бы написали вместо реброва глушакова комбарова - кто выйдет вместо них. А их на продажу. 04:05______Самый лучший способ избавиться от них это выкупить контракт и отпустить. Сейчас с такой игрой и зарплатой никто их не возьмёт. Да и Самедова забыли.

04:38

баламошка

Бабло поможет ему залатать раны. Купит себе новое сердце и печень.

04:29

waleriy

Журналистам писать нечего , пускают очередную утку. Лучше бы написали вместо реброва глушакова комбарова - кто выйдет вместо них. А их на продажу.

04:05