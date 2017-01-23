19:43 23 января | ФУТБОЛ — Трансферы

Кильян Мбаппе: "Реал"? Я еще не оставил свой след в "Монако"

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Полузащитник "Монако" Кильян Мбаппе не уверен, что ему стоит переходить в "Реал", так как он еще ничего не достиг вместе с нынешним клубом. Ранее сообщалось, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан заинтересован в приобретении 18-летнего футболиста. В текущем сезоне Мбаппе провел 18 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

– Я сделал недостаточно, чтобы уходить из "Монако", – цитирует RMC Мбаппе. – Конечно, я установил несколько рекордов, но это только половина из того, что я собираюсь сделать. Великие игроки всегда хотят оставить след в истории своей команды. Тем же я буду заниматься и в "Монако". "Реал"? В футболе нет ничего невозможного, но на данный момент я хочу остаться здесь и помогать команде добиваться успеха. У меня есть четкое представление о том, что я собираюсь делать. Целый план карьеры, ведь я еще молод.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

А в "Окжетпесе" нет планов "наследить"?????

19:55 23 января

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