Киевское "Динамо" не хочет отпускать из клуба Виду

Киевское "Динамо" не желает отпускать защитника Домагоя Виду из клуба, сообщает Sky Sports. По информации источника, руководство киевлян не намерено расставаться с футболистом, поскольку в летнее трансферное окно клуб уже покинул один игрок линии обороны - Александр Драгович. Ранее сообщалось об интересе к Виде со стороны "Торино", который был готов заплатить за футболиста 8 миллионов евро.
баламошка
Киевское "Динамо" удержит Виду при помощи Вуду.
07:54 25 августа
маленький пони
на евро мне очень он понравился! да и за супер кубок укр. тоже был хорош. защитник добротный и качественный!
07:43 25 августа