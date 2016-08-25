06:37 25 августа | ФУТБОЛ — Трансферы

Киевское "Динамо" не хочет отпускать из клуба Виду

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Киевское "Динамо" не желает отпускать защитника Домагоя Виду из клуба, сообщает Sky Sports. По информации источника, руководство киевлян не намерено расставаться с футболистом, поскольку в летнее трансферное окно клуб уже покинул один игрок линии обороны - Александр Драгович. Ранее сообщалось об интересе к Виде со стороны "Торино", который был готов заплатить за футболиста 8 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Киевское "Динамо" удержит Виду при помощи Вуду.

07:54 25 августа

маленький пони

на евро мне очень он понравился! да и за супер кубок укр. тоже был хорош. защитник добротный и качественный!

07:43 25 августа

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