Киевское "Динамо" не хочет отпускать из клуба Виду

Киевское "Динамо" не желает отпускать защитника Домагоя Виду из клуба, сообщает Sky Sports. По информации источника, руководство киевлян не намерено расставаться с футболистом, поскольку в летнее трансферное окно клуб уже покинул один игрок линии обороны - Александр Драгович. Ранее сообщалось об интересе к Виде со стороны "Торино", который был готов заплатить за футболиста 8 миллионов евро.