Источник: "Милан" и "Дженоа" договорились о переходе Пентека за 35 миллионов евро

Форвард "Дженоа" Кшиштоф Пентек станет игроком "Милана", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что стороны достигли договоренности о переходе и сейчас находятся на стадии его официального оформления. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро без учета возможных бонусов. Другие игроки в сделку включены не будут.

23-летний поляк в текущем сезоне провел 21 матч за "Дженоа" и забил 19 мячей при одной голевой передаче.

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