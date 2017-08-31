"Арсенал" пытается подписать контракт с Дракслером

"Арсенал" продолжает переговоры по переходу полузащитника "ПСЖ" Юлиана Дракслера, сообщает Mirror. По информации источника, "канониры" смогут оформить сделку, если договорятся о продаже нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити" за 70 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее клуб из Лондона уже пытался подписать контракт с немецким хавбеком, предложив французскому клубу 32 миллиона фунтов. Эта сумма устроила парижан, но игрок отказался уходить из клуба.

Альтернативными вариантами усиления состава для "Арсенала" являются хавбек "Монако" Тома Лемар и форвард "Лестера" Рияд Махрез.

Напомним, Дракслер перешел в "ПСЖ" в середине сезона-2016/17. За это время он провел в составе парижан во всех турнирах 27 матчей, забив 10 мячей.