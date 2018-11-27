"Предлагаю игрокам выйти в таких же майках на матч чемпионата". Огненный монолог Кавазашвили о "Спартаке", Глушакове и болельщиках

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил "СЭ" свое мнение об акции футболистов красно-белых в поддержку Дениса Глушакова. Сегодня после утренней тренировки игроки надели майки с номером 8 на груди и сделали общую фотографию под баннером с девизом "Один за всех - и все за одного".

- Игроки решили выразить единодушие. Они смотрели в детстве "Три мушкетера" и девиз "Один за всех и все за одного" говорит о том, что это самая настоящая дружба между футболистами, - говорит Кавазашвили. - Они боятся, что Кононов, может пойти на поводу у агрессивных болельщиков "Спартака", которые не защищают честь клуба, а пропагандируют развал команды. Надо спросить таких: "Что вы де-ла-ете?" В конце концов, кто вам дороже - российский футболист Глушаков, звезда "Спартака", или итальянский тренер? Каррера запудрил вам всем мозги тем, что улыбаясь, протягивал каждому из вас руку, лебезил перед вами и настроил против клуба.

Недавно я выступал на телевидении в ток-шоу Вячеслава Фетисова. Там присутствовал один из руководителей фан-клуба "Спартака", молодой пацан. Он настолько агрессивно себя вел, по-хамски, грозя всем - профессионалам футбола, игрокам красно-белых, руководству клуба и всем тем, кто с детства обожают эту команду. Говорил, что поднимет волну среди болельщиков, которые станут вставлять клубу палки в колеса - перестанут приходить на матчи, объявят бойкот. Но я не понял, зачем это надо. Что люди хотят этим доказать?

Возможно при создании фан-клуба "Спартака", руководство красно-белых допустило огромную ошибку, что позволили болельщикам командовать собой. Фанаты хотят изменить социальную, так скажем, и финансовую ситуацию в команде? Пожалуйста - но пускай содержат стадион, детскую спортивную школу, другие объекты инфрастуктуры, требующие вложений, выплачивают футболистам зарплату, покупают легионеров и так далее. Но они же этого делать не могут и просто начинают хулиганить. Я обращаюсь к ним с позиции ветерана футбола, который с детства любит "Спартак" - не делайте этого!

Вас не устраивает Федун в качестве владельца? Ну найдите другого другого миллиардера, который окажется таким же добрым человеком, тратящим свои личные средства на "Спартак". Кто еще будет столько вкладывать в команду, которая за 16 лет только один раз стала чемпионом? Подумайте об этом, уважаемые болельщики! И пересмотрите свои взгляды. А то возникает впечатление, что болельщики создают "Спартаку" скандальный имидж – что, среди фанатов много врагов нашего клуба?

А игрокам предлагаю выйти с майками с восьмеркой на груди и на следующий матч чемпионата России - чтобы показать фанатам, что они неправы. Я только рад единодушию и сплоченности футболистов "Спартака". Думаю, что Кононов это понимает, и тренер создаст боеспособный коллектив, который до его прихода за короткое время потерял лицо - просто как барашки на поле выходили и не знали, что делать. Но первая победа над "Крыльями Советов" (3:1 - Прим. "СЭ") показала, что у этих ребят есть потенциал. А Кононов способен вернуть команде былую славу и уверенность в себе. (Арман Мкртчян)