"Вот это пяточки". Топ-10 пасов "Спартака" в прошедшем сезоне по версии клуба

"Спартак" опубликовал 10 лучших пасов пяткой прошедшего сезона. Такие передачи считаются частью стиля игры московского клуба.

– Пас пяткой – зрелищное действие, особенно когда передача оказывается не только эффектной, но и эффективной. Мы собрали для вас топ-10 лучших пяточек сезона, некоторые из которых стали украшением голевых комбинаций, – подписано видео в YouTube – канале "Спартака".

В прошедшем сезоне "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отстав от "Зенита" на 15 очков.