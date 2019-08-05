Авен - о Федуне и "Спартаке": "Если владелец клуба занимается трансферами, это ужасно"

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна" Инсайдеры" высказал мнение, что президент московского клуба Леонид Федун не должен заниматься трансферами.

– Если бы я был хозяином футбольного клуба, мне бы в голову никогда не пришла идея заниматься трансферами, это дело профессионалов. Если владелец клуба занимается трансферами, это ужасно. Этим должен заниматься генеральный директор. В стране 140 ммиллионов человек, тут есть кто-то, кто может быть хорошим директором футбольного клуба, сто процентов. Мы же находим руководителей банков, которые справляются, точно так же есть тот, кто был бы прекрасным руководителем "Спартака", ищите таких людей.

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