11:26 26 сентября | ФУТБОЛ — Испания

Яспер Силлессен: "Я приехал в "Барсу" играть в футбол, а не расслабляться"

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Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен подчеркнул, что не намерен довольствоваться ролью запасного. Голкипер присоединился к каталонцам этим летом и провел на данный момент один матч в чемпионате Испании против "Алавеса" (1:2).

- Я приехал в "Барселону" играть в футбол, а не расслабляться, - цитирует Marca Силлессена. - Когда мне позвонили из "Барселоны", я был со своей девушкой. Я сказал ей, потом своему отцу, который также мой агент. Рассказать им это было просто невероятно. Мы сперва не могли поверить.

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