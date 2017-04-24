Вечный рекорд Месси: где, когда, кому

Накануне в матче 33-го тура с "Реалом" нападающий "Барселоны" Лионель Месси добился уникального достижения – забил 500 голов за каталонскую команду. Юбилейный гол и вовсе стал победным и в компенсированное время. "СЭ" изучил умопомрачительную статистику аргентинского гения.

Сумасшедшая статистика Лионеля МЕССИ. Фото "СЭ"

Сумасшедшая статистика Лионеля МЕССИ. Фото "СЭ"