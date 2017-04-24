12:45 | ФУТБОЛ — Испания

Вечный рекорд Месси: где, когда, кому

Воскресенье. Мадрид. "Реал" - "Барселона" - 2:3. 90+2-я минута. 33-я минута. Лионель МЕССИ празднует 499-й гол за каталонскую команду. Фото REUTERS Сумасшедшая статистика Лионеля МЕССИ. Фото "СЭ" Сумасшедшая статистика Лионеля МЕССИ. Фото "СЭ" Сумасшедшая статистика Лионеля МЕССИ. Фото "СЭ"
Воскресенье. Мадрид. "Реал" - "Барселона" - 2:3. 90+2-я минута. 33-я минута. Лионель МЕССИ празднует 499-й гол за каталонскую команду. Фото REUTERS
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Накануне в матче 33-го тура с "Реалом" нападающий "Барселоны" Лионель Месси добился уникального достижения – забил 500 голов за каталонскую команду. Юбилейный гол и вовсе стал победным и в компенсированное время. "СЭ" изучил умопомрачительную статистику аргентинского гения.

Сумасшедшая статистика Лионеля МЕССИ. Фото "СЭ"
Сумасшедшая статистика Лионеля МЕССИ. Фото "СЭ"
Сумасшедшая статистика Лионеля МЕССИ. Фото "СЭ"
Сумасшедшая статистика Лионеля МЕССИ. Фото "СЭ"
Сумасшедшая статистика Лионеля МЕССИ. Фото "СЭ"
Сумасшедшая статистика Лионеля МЕССИ. Фото "СЭ"

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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сферический_конь_в_вакууме

Месси - лучший!

14:02

super_bear

Да,а если учитывать сколько ассистов он раздает и как грамотно дережирует игрой, то все становится ясно, относительно лучшего игрока )

13:42

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ

Надо статистику по голам за нац. сборную подтянуть. пока с 58 голами на 17 месте в истории нац сборных. На первом месте со с 109 голами бывший игрок сборной Ирана Али Даеи

13:19

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ

Надо статистику по голам за сборную подтянуть. Пока с 58 голами - 17 место в истории по голам за национальные сборные. 1 место занимает Али Даеи(Иран)-109 голов

13:16

shpasic

если не забивал Акинфееву, то все эти рекорды - е-рун-да!

12:48