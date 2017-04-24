Вечный рекорд Месси: где, когда, кому

Накануне в матче 33-го тура с "Реалом" нападающий "Барселоны" Лионель Месси добился уникального достижения – забил 500 голов за каталонскую команду. Юбилейный гол и вовсе стал победным и в компенсированное время. "СЭ" изучил умопомрачительную статистику аргентинского гения.
Сумасшедшая статистика Лионеля МЕССИ. Фото "СЭ"
Сумасшедшая статистика Лионеля МЕССИ. Фото "СЭ"
Сумасшедшая статистика Лионеля МЕССИ. Фото "СЭ"
сферический_конь_в_вакууме
Месси - лучший!
14:02
super_bear
Да,а если учитывать сколько ассистов он раздает и как грамотно дережирует игрой, то все становится ясно, относительно лучшего игрока )
13:42
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Надо статистику по голам за нац. сборную подтянуть. пока с 58 голами на 17 месте в истории нац сборных. На первом месте со с 109 голами бывший игрок сборной Ирана Али Даеи
13:19
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Надо статистику по голам за сборную подтянуть. Пока с 58 голами - 17 место в истории по голам за национальные сборные. 1 место занимает Али Даеи(Иран)-109 голов
13:16
shpasic
если не забивал Акинфееву, то все эти рекорды - е-рун-да!
12:48