У Паулинью подозрение на перелом ноги

Полузащитник "Барселоны" Паулинью получил травму в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против "Эспаньола", сообщает As. По информации источника, степень тяжести повреждения еще не определена, но есть подозрение на перелом пятой плюсневой кости правой ноги.

Сине-гранатовые в ночь на четверг уступили в каталонском дерби – 0:1. Паулинью начал матч против "Эспаньола" с первых минут, но был заменен на Ивана Ракитича на 56-й минуте встречи. 18 января ему предстоит пройти медицинское обследование, по итогам которого станет известен диагноз. Если перелом будет подтвержден, бразилец пропустит не меньше месяца.

Ранее на срок от 3 до 4 недель из-за повреждения выбыл другой игрок "Барселоны" нападающий Усман Дембеле.

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