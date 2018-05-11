СМИ: "Реал" отказался от Левандовски

"Реал" прервал переговоры по трансферу нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, сообщает Sky Sport Germany.

По данным издания, Королевский клуб прекратил переговоры с агентом 29-летнего поляка Пини Захави. Причины такого решения не сообщаются.

Ранее председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что форвард останется в Мюнхене на следующий сезон. Напомним, контракт поляка с немецким клубом действует до 2021 года.

Левандовски перешел в "Баварию" из дортмундской "Боруссии" в 2014 году. Вместе с мюнхенцами нападающий завоевал семь трофеев. В текущем сезоне он сыграл в 46 матчах и забил 40 голов.