Роналдо стал новым владельцем "Вальядолида"

"Вальядолид" в Твиттере сообщил, что новым владельцем клуба стал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, экс-нападающий "Барселоны" и "Реала" Роналдо. За 30 миллионов евро он купил 51 процент акций клуба.

"На протяжении карьеры я получил большой опыт, который готовил меня к этому. Футбол – это всегда страсть", – сказал Роналдо.

Оформление сделки прошло в мэрии Вальядолида в пристутствии президента клуба Карлоса Суареса и главы города Оскара Пуэнте.

"Приезд Роналдо нанес "Вальядолид" на карту. Он добавил клубу качества. Я приветствую его в его доме", – отметил Суарес.

Напомним, что клуб Роналдо завоевал право выступать в ла лиге по итогам сезона-2017/18. После трех туров команда с 2 очками занимает 16-е место.