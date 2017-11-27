Карикатура дня. Месси знакомит судей с ВАР

Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок незасчитанному голу нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Валенсии" (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Испании. Бригада арбитров во главе с Игнасио Иглесиасом Вильянуэвой не увидела того, что мяч после удара аргентинца пересек линию ворот.

На карикатуре Месси указывает лайнсмену на экран, на котором явно видно, что гол в ворота "летучих мышей" должен быть засчитан.

- Лиге срочно нужна ВАР (система видеопомощи арбитрам), - говорится в подписи к рисунку.

GOAL GOAL Albaaaa Messi what a passss 1-1 pic.twitter.com/oddUqdiq1A – Sextuple (@BarcaStat) 26 ноября 2017 г.

Судьи не увидели гол Месси. И это скандал