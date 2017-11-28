19:00 | Футбол — Испания

Игроки и тренеры "Реала" получили по одному миллиону евро

1

Игроки и тренеры "Реала" получили по одному миллиону евро в качестве бонусов за выступление команды в прошлом сезоне, информирует AS. Королевсктй клуб в 2017 года выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Кроме того, игроки и тренеры получили рождественский подарок в размере 110 тысяч евро. Однако с этой суммы будет удержан налог в размере 52 процентов.

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

drJekil

"Реал" заплатил налоговикам рождественский подарок, чтобы они уж отстали от зарплат футболистов "Реала"?)

19:18