10:52 | ФУТБОЛ — Испания

Хамес Родригес отказался от зарплаты в 30 миллионов евро в Китае

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Полузащитник "Реала" Хамес Родригес отказался переходить в китайский "Хэбэй", сообщает AS. Главный тренер команды Мануэль Пеллегрини хотел видеть в своей команде 25-летнего колумбийца, но тот не захотел перебираться в Китай, несмотря даже на предложенную зарплату, которая почти в 10 раз больше его нынешней. Китайский клуб предлагал игроку контракт с окладом 30 миллионов евро в год, а в Мадриде он получает 3,5 миллиона евро. 

В текущем сезоне Родригес сыграл всего в 9 матчах, отметившись голом и тремя голевыми передачами.

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Материалы REN-TV

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