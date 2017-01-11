Хамес Родригес отказался от зарплаты в 30 миллионов евро в Китае

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес отказался переходить в китайский "Хэбэй", сообщает AS. Главный тренер команды Мануэль Пеллегрини хотел видеть в своей команде 25-летнего колумбийца, но тот не захотел перебираться в Китай, несмотря даже на предложенную зарплату, которая почти в 10 раз больше его нынешней. Китайский клуб предлагал игроку контракт с окладом 30 миллионов евро в год, а в Мадриде он получает 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Родригес сыграл всего в 9 матчах, отметившись голом и тремя голевыми передачами.