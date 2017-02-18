"Гранада" разгромила "Бетис"

"Гранада" обыграла "Бетис" в матче 23-го тура чемпионата Испании - 4:1. Для команды эта победа стала третьей в сезоне и второй в последних трех поединках. Анадлусийцы на шесть очков оторвались от "Осасуны", занимающей последнее место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Лига 1

23-й тур

"Гранада" - "Бетис" - 4:1 (3:0)

Голы: Карсела-Гонсалес, 18 (1:0). Рамос, 28 (2:0). Перейра, 33 (3:0). Рамос, 64 (4:0). Петрос, 75 (4:1).

"Гранада": Очоа, Фулькье, Эктор Эрнандес (Куэнка, 72), Сильва, Ингасон, Хонгла, Карсела-Гонсалес (Коне, 79), Вакасо (Сампер, 70), Перейра, Уче, Рамос.

"Бетис": Адан, Пиччини (Сехудо, 70), Манди, Дурмиси, Тошка, Донк (Санабрия, 46), Мартен, Пардо, Петрос, Рубен Кастро, Алегрия (Науэль Лейва, 61).

Предупреждения: Вакасо, 40. Мартен, 49. Перейра, 55. Рамос, 62. Уче, 81.

Удаления: Перейра (Гранада), 66. Науэль Лейва (Бетис), 67.

Судья: Окон Арраис.

17 февраля. Гранада. Стадион Nuevo Los Carmenes.