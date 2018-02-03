Жоаузинью: "Не теряю надежды на вызов в сборную России"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью в интервью "СЭ" сказал, что на чемпионате мира 2018 года будет одинаково переживать за сборные России и Бразилии. 29-летний хавбек, в августе 2016 года получивший российское гражданство, отметил, что хочет сыграть за российскую команду.

– Краснодар за семь лет сильно изменился?

– Город стал в сто раз лучше! Стадион – понятно. Но не только за счет арены. Такси, рестораны, новые жилые дома – все стало иного уровня. Я очень люблю Краснодар.

– Совсем скоро чемпионат мира. Несправедливо, что в Краснодаре он не пройдет?

– Очень несправедливо! Такой климат, такие темпы роста. Про стадион и так все знают.

– Во время турнира будете больше переживать за Россию или Бразилию?

– Абсолютно одинаково. И очень надеюсь, что сборная России пройдет как можно дальше. Пусть дойдет до финала! Ну, или хотя бы до полуфинала. Это будет потрясающе.

– А в полуфинале пусть проиграет Бразилии?

– Ха, посмотрим.

– Еще верите, что вас могут позвать в российскую сборную?

– Надежды я не теряю никогда, но в первую очередь меня волнуют интересы клуба. И если буду хорошо играть за "Краснодар", если "Краснодар" будет побеждать, то почему нет?

– Если будете отдавать много голевых передач Смолову, вас прозовут связкой.

– Да, именно (улыбается). Но пока никто из сборной со мной не связывался. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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