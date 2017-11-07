Вячеслав Колосков: "Месси не будет рисковать здоровьем и надрываться в матче с Россией"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков выразил мнение, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не будет рисковать здоровьем и надрываться в товарищеском матче с командой России. Встреча пройдет 11 ноября на стадионе "Лужники".

​– Не надо забывать, что в обычной терминологии это товарищеский матч, а в терминологии (Станислава) Черчесова – контрольный, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – Не стоит ожидать в этой игре каких-то чудес от Месси, что он будет из кожи лезть вон, чтобы понравиться зрителям или забить. Сыграет в свою силу, но не будет рисковать своим здоровьем и надрываться.

Я думаю, что в Москве на матче сборной Аргентины и без Месси стадион был бы полный. Придут смотреть на нашу сборную, которая впервые сыграет с командой такого уровня. Присутствие Месси – это дополнительный стимул для зрителей, футболистов, телевидения, болельщиков.

Не делал бы такого умозаключения, что без Месси пришла бы только половина стадиона. Наши болельщики придут больше смотреть на сборную России, а не на Аргентину. Присутствие гениального Месси – это дополнительный стимул, но и так стадион будет полон.