Виталий Мутко: "Сборная была бы на другом уровне, если бы было больше матчей как "Спартак" - "Зенит"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассчитывает, что сборная России подойдет к чемпионату мира 2018 года в оптимальном составе. Также он отметил, что в чемпионате России почти нет таких интенсивных игр, как встреча 18-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Зенит" (3:1), и это сказывается на уровне национальной команды.

- Вы увидели прогресс сборной России в этом году?

- Я доволен тем, как работает тренерский штаб, доволен отношением футболистов к работе в сборной, - цитирует ТАСС Мутко. - У нас очень маленькая возможность для маневра – команда может собраться всего на 10 дней. Мы видим, что из двух спаренных контрольных матчей, команда лучше проводит второй.

В таких командах, как Испания или Аргентина, собраны игроки высочайшего уровня, и им для сыгранности и взаимопонимания нужно мало времени. Они регулярно играют на высоком уровне в своих клубах. Если бы у нас каждый клуб проводил по 7-10 таких матчей, как на днях провели "Спартак" и "Зенит", то мы бы были на другом уровне футбола. С такой интенсивностью и с такими скоростями у нас матчи практически не играются – обычно более сильная команда атакует, а соперник стоит у своих ворот и обороняется. Нам нужно, чтобы клубы выравнивались с точки зрения возможностей.

Хочется пожелать парням, чтобы во время зимней паузы они все привели себя в порядок, хорошо провели вторую часть чемпионата, чтобы к чемпионату мира мы подошли в оптимальном составе. Хочется, чтобы вся обойма центральных полузащитников – Далер Кузяев, Александр Головин, Роман Зобнин, Денис Глушаков, Алан Дзагоев, Алексей Миранчук – была в порядке. Тогда можно будет что-то моделировать, а у нас пока не было ни одной игры, чтобы все они были в строю. Средняя линия и атака у нас очень приличные. К защитникам, как минимум, по самоотдаче у нас тоже нет вопросов. Без трех центральных защитников – Георгия Джикии, Виктора Васина и Федора Кудряшова – сложно представить сборную. Не говоря уже об Игоре Акинфееве, Считаю, это топовый игрок мирового уровня.

- Сборная России остается на рекордно низком месте в рейтинге ФИФА. Будет ли ФИФА пересматривать систему определения рейтинга для стран-организаторов чемпионата мира?

- Они создали рабочую группу, обсуждают эту тему. Не только мы задаем ФИФА этот вопрос, но и все страны-хозяйки чемпионатов мира. Парадокс в том, что мы в Европе на 15 месте, а в мире – на 65-м. При том, что на лидирующих позициях в мире как раз европейские сборные.

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.