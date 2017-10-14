Виталий Мутко - об игре сборной России: "Меня устраивает самоотдача ребят"

Глава РФС Виталий Мутко в интервью "СЭ" отметил, что у него не вызывает полного удовлетворения игра сборной России, однако он доволен самоотдачей футболистов.

– Наша сборная сильно обновилась. Как вам сейчас ее игра?

– Она пока не может вызывать полное удовлетворение, – сказал Мутко. – Игра у нас появляется лишь эпизодами – в концовке с Ираном или в начале второго тайма с Кореей… Но меня устраивает самоотдача ребят. Коллектив движется – становится увереннее, сыграннее, появляется взаимопонимание. Знаете, я вот был на сборах и могу сказать – времени мало, сами сборы очень короткие, сложно все успеть наработать. Вот, например, Кокорин и Смолов выходили вместе впервые за долгое время. Понятно, что сразу взаимопонимание идеальным не станет.

Но, с другой стороны, мы это уже проходили на Кубке конфедераций. Перед самим турниром были средние игры, а потом команда провела полноценный сбор, ребята вместе поработали и на Кубке конфедераций выглядели прилично. Жаль, конечно, что не вышли из группы, этих двух матчей нам не хватило. Ведь команда прибавляла по ходу турнира. (Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Виталия Мутко