22:48 20 сентября | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Есть вопрос, выдержит ли газон "Казань Арены" матч Россия - Румыния"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко не уверен, что газон на "Казань Арене" сможет выдержать нагрузку во время товарищеского матча между сборными России и Румынии. Встречу планировали провести в Казани 14 ноября.

– Пока местом проведения значится Казань, – цитирует ТАСС Мутко. – Но я сейчас побывал на стадионе, посмотрел газон, походил по нему, и мне его стало жалко, он совсем молодой, новый. Есть вопрос, сможет ли он выдержать такую нагрузку. Скоро приедут эксперты Международной федерации футбола (ФИФА), обследуют его, дадут определенное заключение.

Знаю, что "Рубин" хочет в октябре провести две игры, в ноябре – одну. Все-таки впереди Кубок конфедераций, не надо забывать об этом. Также будем отталкиваться от прогноза погоды, которая будет в регионе.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3638748

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