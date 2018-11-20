В программке к матчу Швеция - Россия перепутали фото Черчесова

В программке, напечатанной к заключительному матчу Лиги наций между Швецией и Россией, оказалось неправильное фото главного тренера российской национальной команды. Вместо Станислава Черчесова на снимке запечатлен другой специалист - словак Ян Козак.
Безуглов - лекарь👍🏻 А главному тренеру сборной лучше все-таки с усами и другой прической😉👌🏻 pic.twitter.com/2nUc0X4XQh– Константин Генич (@GenichK) 20 ноября 2018 г.
Сборная России занимает 1-е место в группе 2 Лиги B, имея в активе 7 очков. Швеция с 4 баллами располагается на второй строчке. В матче Швеция - Россия гостей для выхода в дивизион А устроит ничья.
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