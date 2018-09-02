УЕФА поздравил Черчесова с днем рождения

В официальном Твиттере УЕФА появилась запись с поздравлением с днем рождения главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Сегодня ему исполнилось 55 лет.

В сообщении напоминается о том, что Черчесов становился чемпионом России, СССР, Польши и Австрии, а также дошел до 1/4 финала ЧМ-2018 вместе со сборной.

Для сборной России этот результат стал лучшим за историю ее выступлений на чемпионате мира. Специалист возглавляет национальную команду с 2016 года.

7 сентября сборная России проведет первый матч в Лиге наций против сборной Турции.