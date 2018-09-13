У Егора Крида есть неожиданный поклонник. Он может стать игроком сборной России

Защитник "Ганновера" Вальдемар Антон, который может стать новым натурализованным игроком сборной России, признался, что любит русскую музыку, в частности, Егора Крида. На этой неделе Крид и рэпер Тимати вступили в конфликт с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым из-за отмены концерта в Дагестане.

- У родителей дома есть русские каналы, - рассказывал Антон в интервью Eurosport в январе 2018 года. - Смотрим вместе фильмы о России, мои любимые – боевики. Люблю русскую музыку – Егора Крида, например.

22-летний Антон, родившийся в Узбекистане, выступал за молодежную сборную Германии (8 игр), но за основную команду не провел ни одного матча.

За "Ганновер" Антон провел в общей сложности 73 встречи, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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