16:35 | Футбол — Сборная России

У Егора Крида есть неожиданный поклонник. Он может стать игроком сборной России

Обсудить
0

Защитник "Ганновера"  Вальдемар Антон, который может стать новым натурализованным игроком сборной России, признался, что любит русскую музыку, в частности, Егора Крида. На этой неделе Крид и рэпер Тимати вступили в конфликт с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым из-за отмены концерта в Дагестане. 

У родителей дома есть русские каналы, - рассказывал Антон в интервью Eurosport в январе 2018 года. - Смотрим вместе фильмы о России, мои любимые – боевики. Люблю русскую музыку – Егора Крида, например.

22-летний Антон, родившийся в Узбекистане, выступал за молодежную сборную Германии (8 игр), но за основную команду не провел ни одного матча. 

За "Ганновер" Антон провел в общей сложности 73 встречи, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. 

Все о сборной России - здесь

 

 

Опрос

Какого результата вы ждете от сборной России в Лиге наций?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.eurosport.ru/football/bundesliga/2017-2018/story_sto6497660.shtml

Обсудить
0
Материалы сюжета: Сборная России: сентябрь после ЧМ-2018
Материалы других СМИ
Загрузка...