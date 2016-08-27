09:06 | ФУТБОЛ — Сборная России

Туран, Бурак и Эркин Джанер не вызваны на матч с Россией

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Главный тренер сборной Турции Фатих Терим определился с заявкой команды на товарищеский матч с Россией и игру отборочного турнира ЧМ-2018 с Хорватией. В составе не оказалось полузащитника "Барселоны" Арды Турана и ряда других известных игроков.

Полностью заявка сборной Турции выглядит следующим образом: вратариТекин ("Бурсаспор"), Киврак ("Трабзонспор"), Волкан Бабаджан ("Башакшехир"); защитникиОгуз, Чалик (оба – "Генчлербирлиги"), Озбайраклы, Калдырым, Койбаши (все – "Фенербахче"), Союнджу ("Фрайбург", Германия), Азиз ("Галатасарай"); полузащитникиЧалханоглу ("Байер", Германия), Кахвечи ("Генчлербирлиги"), Топал, Туфан, Учан, Шен (все – "Фенербахче"), Шахин, Эмре Мор (оба – "Боруссия" Дортмунд, Германия), Озякуп, Шахан (оба – "Бешикташ"), Гекхан Тере ("Вест Хэм", Англия), Ченгиз Ундер ("Башакшехир"); нападающиеТосун ("Бешикташ"), Юнус Малли ("Майнц", Германия), Энеш Унал ("Твенте", Голландия).

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Материалы сюжета: Россия: играем с Турцией и Ганой

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