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15:24 | Футбол — Сборная России

Студентам бесплатно раздают билеты на матч Россия - Иран

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Студентам казанских вузов раздают бесплатные билеты на контрольный матч между сборными России и Ирана, который состоится сегодня. Начало встречи - 19.00 по московскому времени, матч пройдет на "Казань Арене".

Причем, судя по сообщениям в социальных сетях, сами билеты будут выдаваться лишь за час до матча в окрестностях стадиона. При этом студенту необходимо будет отметиться в списке, к тому же выдавать будут не более одного билета в руки.

Отметим, что накануне мы сообщали и о бесплатной раздаче в бюджетный структурах, в частности в министерствах. В свободной продаже уже несколько дней есть билеты лишь за 900 и 1200 рублей, а те что за 300 в угловые сектора и за ворота - не активны. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Текстовая трансляция матча Россия - Иран 

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Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

И да. Не надо врать , что на групповой этап ЛЧ давали бесплатно. Ты сочиняй бабулькам на скамейке это. Может тебе ,как инвалиду и достался один из десяти билетов на каталке возле разметки посидеть.

16:11

Гаттузо Крут!!!!!!#!

shpasic ////И что из этого следует. Мне ,который покупает абон с замшелого 2001 года , только один раз пришел промо код. Из 50 тыс если 5-6 придут бесплатно это даже хорошо. Да и потом ты сколько раз был на Крестике и вообще на стадике в Питере чтобы так уверенно обсуждать стоимость??? Думаю практически не был. Ну тогда и глохни со своим выпендрежем в лужу. ....Задумчивый Шпасик у-ха-ха.

16:07

shpasic

Гаттузо, а мне как-то раз Газпром дал билеты на матчи группового турнира ЛЧ)

16:01

П_о_в_а_р

rusfed 2.0 ------------------ Кстати, а как твои родители относятся к иждивенчеству? Может разумней уже выкинуть тебя из дома в свободное плавание? Работать пойдёшь... а то всё твиттерочки-инстаграмчики...

15:56

П_о_в_а_р

rusfed 2.0 Так прививают в стране привычку к иждивенчеству )) Может, разумнее было бы снизить цену до 500 рублей, а если надо - до 200, но чтоб только перестать уже мышей кормить бесплатным сыром, а? --------------------- До 10 грЫвен снизили уже... Но воды горячей всё равно не будет.

15:54

Drek

А вообще-то этот портал у нас российский, или его в госдепе штампуют.Какие-то статейки странные.Вот уже первый отклик пошел, что министрам не надо отдали студентам..типа подачку кинули..ордынцы одним словом! Противненько и гаденько иногда читать здесь заметочки.

15:53

rusfed 2.0

Так прививают в стране привычку к иждивенчеству )) Может, разумнее было бы снизить цену до 500 рублей, а если надо - до 200, но чтоб только перестать уже мышей кормить бесплатным сыром, а?

15:52

Drek

Я так и не понял цели данной заметки?? Что-то типа того, что не любят у нас в стране футбол и сгоняют людей на стадион почти под дулом автомата. ужас..ужас.

15:50

rusfed 2.0

Студентам досталось то, что не забрали министерства? ))

15:50

эстонский армеец

Вывод - стань студентом и к тебе придёт "любовь" к футболу!)

15:48

sailor1990

А может еще и доплачивать?

15:42

shpasic

в Петербурге тоже бесплатно билеты раздают обычно)

15:40

Гуляш

Подзажрались в Татарстане спортом. Лучше бы в Краснодаре или в Петербурге провели этот матч.

15:36