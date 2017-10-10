Студентам бесплатно раздают билеты на матч Россия - Иран

Студентам казанских вузов раздают бесплатные билеты на контрольный матч между сборными России и Ирана, который состоится сегодня. Начало встречи - 19.00 по московскому времени, матч пройдет на "Казань Арене".
Причем, судя по сообщениям в социальных сетях, сами билеты будут выдаваться лишь за час до матча в окрестностях стадиона. При этом студенту необходимо будет отметиться в списке, к тому же выдавать будут не более одного билета в руки.
Отметим, что накануне мы сообщали и о бесплатной раздаче в бюджетный структурах, в частности в министерствах. В свободной продаже уже несколько дней есть билеты лишь за 900 и 1200 рублей, а те что за 300 в угловые сектора и за ворота - не активны. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И да. Не надо врать , что на групповой этап ЛЧ давали бесплатно. Ты сочиняй бабулькам на скамейке это. Может тебе ,как инвалиду и достался один из десяти билетов на каталке возле разметки посидеть.
16:11
Гаттузо Крут!!!!!!#!
shpasic ////И что из этого следует. Мне ,который покупает абон с замшелого 2001 года , только один раз пришел промо код. Из 50 тыс если 5-6 придут бесплатно это даже хорошо. Да и потом ты сколько раз был на Крестике и вообще на стадике в Питере чтобы так уверенно обсуждать стоимость??? Думаю практически не был. Ну тогда и глохни со своим выпендрежем в лужу. ....Задумчивый Шпасик у-ха-ха.
16:07
shpasic
Гаттузо, а мне как-то раз Газпром дал билеты на матчи группового турнира ЛЧ)
16:01
П_о_в_а_р
rusfed 2.0 ------------------ Кстати, а как твои родители относятся к иждивенчеству? Может разумней уже выкинуть тебя из дома в свободное плавание? Работать пойдёшь... а то всё твиттерочки-инстаграмчики...
15:56
П_о_в_а_р
rusfed 2.0 Так прививают в стране привычку к иждивенчеству )) Может, разумнее было бы снизить цену до 500 рублей, а если надо - до 200, но чтоб только перестать уже мышей кормить бесплатным сыром, а? --------------------- До 10 грЫвен снизили уже... Но воды горячей всё равно не будет.
15:54
Drek
А вообще-то этот портал у нас российский, или его в госдепе штампуют.Какие-то статейки странные.Вот уже первый отклик пошел, что министрам не надо отдали студентам..типа подачку кинули..ордынцы одним словом! Противненько и гаденько иногда читать здесь заметочки.
15:53
rusfed 2.0
Так прививают в стране привычку к иждивенчеству )) Может, разумнее было бы снизить цену до 500 рублей, а если надо - до 200, но чтоб только перестать уже мышей кормить бесплатным сыром, а?
15:52
Drek
Я так и не понял цели данной заметки?? Что-то типа того, что не любят у нас в стране футбол и сгоняют людей на стадион почти под дулом автомата. ужас..ужас.
15:50
rusfed 2.0
Студентам досталось то, что не забрали министерства? ))
15:50
эстонский армеец
Вывод - стань студентом и к тебе придёт "любовь" к футболу!)
15:48
sailor1990
А может еще и доплачивать?
15:42
shpasic
в Петербурге тоже бесплатно билеты раздают обычно)
15:40
Гуляш
Подзажрались в Татарстане спортом. Лучше бы в Краснодаре или в Петербурге провели этот матч.
15:36