Студентам бесплатно раздают билеты на матч Россия - Иран

Студентам казанских вузов раздают бесплатные билеты на контрольный матч между сборными России и Ирана, который состоится сегодня. Начало встречи - 19.00 по московскому времени, матч пройдет на "Казань Арене".

Причем, судя по сообщениям в социальных сетях, сами билеты будут выдаваться лишь за час до матча в окрестностях стадиона. При этом студенту необходимо будет отметиться в списке, к тому же выдавать будут не более одного билета в руки.

Отметим, что накануне мы сообщали и о бесплатной раздаче в бюджетный структурах, в частности в министерствах. В свободной продаже уже несколько дней есть билеты лишь за 900 и 1200 рублей, а те что за 300 в угловые сектора и за ворота - не активны. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Текстовая трансляция матча Россия - Иран