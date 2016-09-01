00:28 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Спокойно готовим Дзагоева к матчу с Ганой"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей в контрольном матче с Турцией (0:0) прокомментировал состояние полузащитника Алана Дзагоева, который не принимал участия в сегодняшней игре. Он отметил, что тренерский штаб старается не форсировать восстановление хавбека, передает из Антальи спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Дзагоев с нами, тренируется, сегодня уже с мячом занимался, – сказал Черчесов. – Мы его спокойно готовим к игре с Ганой. Так как Дзагрев не смог принять участие, мы включили Кутепова в основную обойму, он несколько тренировок провел на хорошем уровне. Стараемся всех оценивать объективно. У нас есть качество – думать пессимистично. Вы знаете мой девиз – мои игроки – лучшие в мире. Будем стараться прибавлять и первый шаг к этому сделан.

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