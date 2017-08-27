Станислав Черчесов: "Кутепов? Мы не богадельня. Надо определяться с составом на чемпионат мира"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии сбора национальной команды рассказал про вызов на сбор Ильи Кутепова и отметил, что пора четко определяться, кто может помочь национальной команде на чемпионате мира.

- Чем обусловлен вызов Кутепова? Нельзя разбрасываться, - отметил Черчесов в эфире программы "После футбола". - Задача главного тренера не разъединять, а объединять. Есть ситуация. Он играет не в самой простой команде. Нужно быть конкурентоспособным. У него был и есть определенный период. Сейчас мы его вызвали. Но это не всегда так будет, как бы это не звучало. Хорошо, что он сегодня вышел в матче за "Спартак". Мы за всеми наблюдаем. Мы опять с ним переговорим и обсудим, как с ним дальше строить отношения. Конкуренцию никто не отменял. Надо показывать соответствующий уровень. В том числе и в сборной.

- Для вас важно лично обсудить ситуацию с игроком на сборах?

- Абсолютно правильно. И с теми, кто первый раз приедет. Также с теми, кто, как Кутепов, попал в такую ситуацию. Могилевец в похожей ситуации. Хотя он сейчас начал играть. Надо переговорить и все понять. Может, мы сможем им советом помочь. Однако мы не богадельня и к следующему сбору должны четко понимать, кто нам может помочь на чемпионате мира.