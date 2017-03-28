Станислав Черчесов: "Кроме стандартов, моментов у Бельгии не было"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей с командой Бельгии в товарищеском матче отметил, что свою роль сыграли замены. По словам наставника, в перерыве он сделал необходимые замечания и успокоил подопечных.
– Пропускать на последних минутах первого тайма – неприятно, – отметил Черчесов. – Все три гола получили со стандартов. Соперник играл с преимуществом, но кроме стандартов моментов у него не было. Немного успокоил ребят, поправили тактические моменты. Кое-что поменяли по сравнению с первым таймом. Думаю, замены дали результат, чего не было в Краснодаре.
– Причина голов – колоссальная разница в классе с Бентеке?
– Полметра разницы это уже много. Посмотрим, где там и почему уступили. Стандарты это не футбол, но часть футбола, причем важная. Будем над ней работать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Островзаячий
самарец_________ Ах зачем меня мать родила? Черчесов эту песнь не слышал.
22:32
Знаток1964
Стандарты это не футбол-говорит Черчесов.....Мы победили 3-0.....и не забудьте не засчитанный мяч Бухарова
22:31
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну да ну да... а у раши моментов было просто глаза разбегаются. солдафон.
22:30
RW.irk
SportsMan--да и под конец матча Бентеки и Ко заменили.====Бентеке и Ко?)) А кто вышел? Мертенс, Лукаку и Корраско! Куда уж этим салагам до Бентеке и Ко))
22:27
самарец
я бы после этой фразы сразу бы из главных нагнал
22:26
Знаток1964
SportsMan У Бельгии не было пол состава основы.....Т. Куртуа Ян Фертонген (к) 84' Л. Симан К. Миральяс Т. Алдервейрелд 73' А. Витсель Н. Шадли 66' 40' М. Феллаини М. Дембеле Р. Наингголан Я. Феррейра-Карраско 90+5' 89' Р. Лукаку 60' Д. Мертенс Это состав на матч с Грецией 1-1......Бентеке....нет даже
22:23
Dr Death
Вся страна слепа акромя мутько и стаса
22:10
SportsMan
Да как не было то?! Ну и фраза...сколько раз прострелы были вдоль и поперёк штрафной, чудом не доходили, оборона дырявая. И не стоит забывать, что у Бельгии 2-3-х суперзвёзд не было, да и под конец матча Бентеки и Ко заменили. Но если в целом, после выхода Глушакова и Миранчука, игра получше стала смотреться и ребята старались. Ещё бы у Самедова поменьше брака было с Комбаровым. В общем, время пока позволяет создать крепкую среднюю команду.
22:09
fireman32
Начинается(((
22:09
rusfed 2.0
Вспомнился, прости господи, Семенов - после игры с Берегом Слоновой Кости: "Кроме двух голов, сопернику не удалось создать в атаке ничего"
22:08
tryam
в перерыве он занес с Мутко бабла и Бельгия в концовке дала пропустить, иначе бы поехал бы обратно в австрию
22:05
Ulan3
Он болен.
22:03
Знаток1964
Если бы не играл Бентеке мы бы 3-0 выиграли.....а ещё не засчитанный мяч если бы засчитали....Короче к Чемпионату готовы
22:01
barsathebest
Разберут ТТХ и ТТД, аналитика покажет что Бельгия ещё чуть чуть и проиграла бы с разгромным счетом. Тренерский гений Черчесова, куда там бельгийским игрочишкам...
21:58
James Gang
Лучшк молчи Стас, может за умного сойдёшь!
21:55
баламошка
Завтра скажут, что Россия доминировала на каждом участке поля)
21:55