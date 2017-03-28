Станислав Черчесов: "Кроме стандартов, моментов у Бельгии не было"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей с командой Бельгии в товарищеском матче отметил, что свою роль сыграли замены. По словам наставника, в перерыве он сделал необходимые замечания и успокоил подопечных.

– Пропускать на последних минутах первого тайма – неприятно, – отметил Черчесов. – Все три гола получили со стандартов. Соперник играл с преимуществом, но кроме стандартов моментов у него не было. Немного успокоил ребят, поправили тактические моменты. Кое-что поменяли по сравнению с первым таймом. Думаю, замены дали результат, чего не было в Краснодаре.

– Причина голов – колоссальная разница в классе с Бентеке?

– Полметра разницы это уже много. Посмотрим, где там и почему уступили. Стандарты это не футбол, но часть футбола, причем важная. Будем над ней работать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)