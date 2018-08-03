Станислав Черчесов: "Хотел ущипнуть корреспондента, когда услышал вопрос после вылета с ЧМ-2018"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем интервью после матча 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии​ (2:2, пенальти – 3:4). По его словам, ему хотелось "ущипнуть" корреспондента.

- Честно говоря, никакого давления не было. Как ты к ситуации относишься, так она и развивается, - отметил Черчесов в эфире телеканала "Матч Премьер". - Понятно, что, когда проигрываешь такой матч, а первый вопрос вот такой, так и хочется спросить... Потом удивляются, почему такая реакция. Ну если вы хотите такой реакции, то ее и получаете.

Я не хотел ничего сказать корреспонденту, а хотел что-то сделать. Уходить тоже не хотел, просто хотел его... ущипнуть. Ох, это было бы... У меня такое чувство, что не вопрос хотят главному тренеру задать, а вопросом себя приподнять. Вот это мне не нравится.