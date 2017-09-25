Станислав Черчесов: "Глушакову не помешает пауза, надо подлечиться и мысли привести в порядок"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), подчеркнул, что отсутствие в команде полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова связано с травмой. Специалист подчеркнул, что состав команды будет определен на тренировках сборной.

– Невызов Глушакова связан с тем, что Денис устал, или с последними результатами "Спартака"?

– Не знаю, кто вообще вам сказал такое слово – "устал". Глушаков травмирован. Человек до травмы мог находиться и в топ-состоянии. Но конкретно на сегодняшний день он не играет. Мы не знаем, что будет через пару дней, но должны объективно посмотреть на ситуацию: пауза ему не помешает, надо подлечиться. Ну и мысли привести в порядок – чтобы и "Спартаку", и нам была польза.

– Есть еще игроки, которые находятся под вопросом по причине травм?

– На сегодняшний день – нет.

– У кого больше шансов выйти в основе – у Полоза или Заболотного?

– Ну как мы сегодня можем о чем-то говорить?! Тренировочный процесс все решит. нас есть так называемый "биг-тест": посмотрим, кто в каком состоянии. К тому же, команды Кореи и Ирана – абсолютно разные. С корейцами, допустим, нам нужны быстрые игроки.

– То есть вы изначально уже видите, кто - под Корею, а кто - под Иран?

– Есть теория, а есть практика. В общем, все решится во время сбора. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Черчесова