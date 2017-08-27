Станислав Черчесов: "Дай бог, чтобы Кокорин и дальше так забивал"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии сбора национальной команды оценил игру защитника "Спартака" Георгия Джикии, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

– Джикия сыграл при схеме в три центральных защитника? Он так уже играл и раньше в клубе, – отметил Черчесов в эфире программы "После футбола". – Но не факт, что так будет дальше. Хочется ли мне этого? Для меня главное – чтобы игроки были здоровы. В остальном… В "Спартаке" – свое, в ЦСКА – свое и в сборной – свое.

– Возросшая конкуренция в "Зените" куда двигает потенциальных игроков сборной?

– Если это конкурентная среда, то это большой плюс. Тогда играет не тот, кто дороже, а тот, кто реально готов. Любому футболисту хорошо иметь конкурента. Другое дело – если это сделано искусственно. Тогда это работать не будет.

– Чувствуете прогресс игроков "Зенита"? Полоз, Ерохин…

– Мы обменивались мнениями по этому поводу еще раньше. Это "Зенит". Конкуренция бывает как внутри команды, так и с соперниками. Для нас это большой плюс.

– Кокорин играл у вас в "Динамо" на позиции центрального нападающего…

– Не поленился – посмотрел. Он уже забил 12 голов и отдал 8 передач. Это его позиция. Он там себя комфортно чувствует. Сейчас он играет там, где всегда играл у нас. Физическое состояние позволяет ему так играть, добротные партнеры. Дай бог, чтобы Кокорин и дальше так забивал.