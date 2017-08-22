Станислав Черчесов: "Черышев, Камболов и Канунников выпали из заявки сборной по здоровью"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин выпал из заявки на предстоящий учебно-тренировочной сбор национальной команды, поскольку не набрал оптимальных кондиций. Специалист подчеркнул, что остальные игроки не попали в итоговую заявку по состоянию здоровья.

– Из предварительного списка выпали Камболов, Черышев, Подберезкин, Канунников. Кто из них – по причине здоровья, а кто – игры?

– Черышев, Камболов и Канунников – по здоровью. Они не до конца восстановились. Подберезкин уже две недели тренировался в "Краснодаре", и мы ждали, что он вот-вот начнет играть. Так как этого не произошло, наверное, нет смысла первый раз вызывать футболиста в том состоянии, в котором он не сможет наилучшим образом себя показать. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова