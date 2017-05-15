12:23 | ФУТБОЛ — Сборная России

"Спартак" - базовый клуб сборной России

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Олег ШАТОВ, Александр КОКОРИН и Павел МАМАЕВ.Черчесов не вызвал Шатова, Кокорина и Мамаева на Кубок конфедераций

В расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017, который был оглашен сегодня, больше всех представителей "Спартака". В национальную команду вызваны шесть футболистов чемпионов России (Джикия, Кутепов, Глушаков, Зобнин, Комбаров, Самедов).

Из ЦСКА приглашены пять игроков (Акинфеев, Васин, Головин, Дзагоев и Фернандес). "Зенит" представлен в списке четырьмя футболистами (Лунев, Жирков, Смольников, Дзюба). Столько же - от "Ростова" (Кудряшов, Ерохин, Бухаров, Полоз).

За ними следуют:
"Локомотив" - 3 (Гильерме, Миранчук, Тарасов);
"Краснодар" - 3 (Шишкин, Газинский, Смолов);
"Рубин" - 2 (Камболов, Канунников);
"Терек" -1 (Семенов);
"Уфа" - 1 (Беленов);
"Фенербахче" - 1 (Нойштедтер).

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (12)
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shpasic

не пора ли Лоськова вызвать?

13:26

Igocha

Думаю состав будет таким: Акинфеев, в центре защиты Джикия Кутепов Семенов, по краям Комбаров и Фернандес, центральные Зобнин Глушаков Дзагоев(Головин если Дзагоев сломается), Напы Дзюба (Бухаров) и Смолов. Скорее всего Дзагоева и Жиркова не будет они все время лечятся.

13:19

NapoliFC

Какой Дзагоев 2 гола и 16 матчей, хотя до первого стыка можно, на минуте 10-15 все равно менять:)

13:16

Ратислав

Примерный состав из тех, кто вызван: в калитке Акинфеев, три центральных защитника Камболов, Васин и Джикия; бровочники Жирков и Фернандес опорная зона Ерохин и Дзагоев + Головин под нападающими впереди Дзюба и Смолов. Максимум для "базового клуба" если вместо Дзагоева выйдет Глушаков и то, в случае плохого самочувствия Алана.

13:13

semenovd

Нойштедтер-то зачем нужен???

13:10

Igocha

состав по делу, кокорин не заслужил, мамаев вечно травмирован, шатов? возможно не вписывается в схему 5-3-2.

13:03

MasterMitya

красава;!!

13:03

Ратислав

Да, 6 игроков в заявке предварительной, но кто из них реально выйдет на поле в самом турнире? 1, максимум 2. Какой нафиг "базовый клуб для сборной"???

13:00

marksan

pussykitty Это по-крайней мере логично. А вот что делает в сборной Тарасов? ________________________________________________________________ Как всегда себя любимого демонстрировать будет! Логики никакой!

12:51

shpasic

базовый клуб - это не то же самое, что клуб, с наибольшим числом вызванных.

12:45

MDN1986

Ждем что покажет наша сборная, опустились ниже плинтуса ниже 50-го места, нужно как-то уже показать характер и перестать позориться

12:36

pussykitty

Это по-крайней мере логично. А вот что делает в сборной Тарасов?

12:34