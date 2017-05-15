"Спартак" - базовый клуб сборной России

В расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017, который был оглашен сегодня, больше всех представителей "Спартака". В национальную команду вызваны шесть футболистов чемпионов России (Джикия, Кутепов, Глушаков, Зобнин, Комбаров, Самедов).
Из ЦСКА приглашены пять игроков (Акинфеев, Васин, Головин, Дзагоев и Фернандес). "Зенит" представлен в списке четырьмя футболистами (Лунев, Жирков, Смольников, Дзюба). Столько же - от "Ростова" (Кудряшов, Ерохин, Бухаров, Полоз).
За ними следуют:
"Локомотив" - 3 (Гильерме, Миранчук, Тарасов);
"Краснодар" - 3 (Шишкин, Газинский, Смолов);
"Рубин" - 2 (Камболов, Канунников);
"Терек" -1 (Семенов);
"Уфа" - 1 (Беленов);
"Фенербахче" - 1 (Нойштедтер).
Опрос
- Рубин
- Терек
- Ростов
- Александр Бухаров (футбол)
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Дмитрий Комбаров
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Виктор Васин
- Денис Глушаков
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Маринату Гильерме
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Максим Канунников
- Александр Беленов
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Роман Шишкин
- Краснодар
- Юрий Жирков
- Руслан Камболов
- Федор Смолов
- Уфа
- Дмитрий Полоз
- Юрий Газинский
- Роман Нойштедтер
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин (футбол)
- Андрей Лунев
- Георгий Джикия
shpasic
не пора ли Лоськова вызвать?
13:26
Igocha
Думаю состав будет таким: Акинфеев, в центре защиты Джикия Кутепов Семенов, по краям Комбаров и Фернандес, центральные Зобнин Глушаков Дзагоев(Головин если Дзагоев сломается), Напы Дзюба (Бухаров) и Смолов. Скорее всего Дзагоева и Жиркова не будет они все время лечятся.
13:19
NapoliFC
Какой Дзагоев 2 гола и 16 матчей, хотя до первого стыка можно, на минуте 10-15 все равно менять:)
13:16
Ратислав
Примерный состав из тех, кто вызван: в калитке Акинфеев, три центральных защитника Камболов, Васин и Джикия; бровочники Жирков и Фернандес опорная зона Ерохин и Дзагоев + Головин под нападающими впереди Дзюба и Смолов. Максимум для "базового клуба" если вместо Дзагоева выйдет Глушаков и то, в случае плохого самочувствия Алана.
13:13
semenovd
Нойштедтер-то зачем нужен???
13:10
Igocha
состав по делу, кокорин не заслужил, мамаев вечно травмирован, шатов? возможно не вписывается в схему 5-3-2.
13:03
MasterMitya
красава;!!
13:03
Ратислав
Да, 6 игроков в заявке предварительной, но кто из них реально выйдет на поле в самом турнире? 1, максимум 2. Какой нафиг "базовый клуб для сборной"???
13:00
marksan
pussykitty Это по-крайней мере логично. А вот что делает в сборной Тарасов? ________________________________________________________________ Как всегда себя любимого демонстрировать будет! Логики никакой!
12:51
shpasic
базовый клуб - это не то же самое, что клуб, с наибольшим числом вызванных.
12:45
MDN1986
Ждем что покажет наша сборная, опустились ниже плинтуса ниже 50-го места, нужно как-то уже показать характер и перестать позориться
12:36
pussykitty
Это по-крайней мере логично. А вот что делает в сборной Тарасов?
12:34