"Спартак" - базовый клуб сборной России

В расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017, который был оглашен сегодня, больше всех представителей "Спартака". В национальную команду вызваны шесть футболистов чемпионов России (Джикия, Кутепов, Глушаков, Зобнин, Комбаров, Самедов).

Из ЦСКА приглашены пять игроков (Акинфеев, Васин, Головин, Дзагоев и Фернандес). "Зенит" представлен в списке четырьмя футболистами (Лунев, Жирков, Смольников, Дзюба). Столько же - от "Ростова" (Кудряшов, Ерохин, Бухаров, Полоз).

За ними следуют:

"Локомотив" - 3 (Гильерме, Миранчук, Тарасов);

"Краснодар" - 3 (Шишкин, Газинский, Смолов);

"Рубин" - 2 (Камболов, Канунников);

"Терек" -1 (Семенов);

"Уфа" - 1 (Беленов);

"Фенербахче" - 1 (Нойштедтер).