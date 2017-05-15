Черчесов не вызвал Шатова, Кокорина и Мамаева на Кубок конфедераций

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в нашей стране.

В списке значатся 30 футболистов.

Вратари: 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 2. Александр БЕЛЕНОВ ("Уфа"), 3. ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив"), 4. Андрей ЛУНЕВ ("Зенит"); защитники: 5. Виктор ВАСИН (ЦСКА), 6. Георгий ДЖИКИЯ (Спартак"), 7. Руслан КАМБОЛОВ ("Рубин"), 8. Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), 9. Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), 10. Роман НОЙШТЕДТЕР ("Фенербахче", Турция), 11. Андрей СЕМЕНОВ ("Терек"), 12. Роман ШИШКИН ("Краснодар); полузащитники: 13. Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), 14. Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), 15. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), 16. Алан ДЗАГОЕВ (ЦСКА), 17. Александр ЕРОХИН ("Ростов"), 18. Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"), 19. Роман ЗОБНИН ("Спартак"), 20. Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак"), 21. Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив"), 22. Александр САМЕДОВ ("Спартак"), 23. Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"), 24. Дмитрий ТАРАСОВ ("Локомотив"), 25. Мариу ФЕРНАНДЕС (ЦСКА); нападающие: 26. Александр БУХАРОВ ("Ростов"), 27. Артем ДЗЮБА ("Зенит"), 28. Максим КАНУННИКОВ ("Рубин"), 29. Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), 30. Федор СМОЛОВ ("Краснодар").

В то же время в составе не оказалось зенитовцев Олега Шатова и Александра Кокорина, а также краснодараца Павла Мамаева. Все трое принимали участие в Euro-2016.