СМИ: РФС и Черчесов хотят натурализовать еще одного игрока для сборной России

Как сообщает портал Goal.com со ссылкой на газету Bild, в сборной России в скором времени может появиться новый натурализованный игрок. Российский футбольный союз и лично главный тренер национальный команды Станислав Черчесов хотят видеть в сборной 22-летнего капитана "Ганновера" Вальдемара Антона.

Якобы Черчесов связывался с 189-сантиметровым центральным защитником еще до начала чемпионата мира-2018. На настоящий момент Антон является самым молодым капитаном в чемпионате Германии. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Антон, родившийся в Узбекистане, выступал за молодежную сборную Германии (8 игр), но за основную команду не провел ни одного матча.

За "Ганновер" Антон провел в общей сложности 73 встречи, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

В настоящее время за сборную России выступают натурализованные Маринату Гильерме, Роман Нойштедтер, Мариу Фернандес и Константин Рауш.

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