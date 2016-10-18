Сергей Рыжиков: "Моя игра не соответствует уровню сборной России"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что на данный момент каждый голкипер имеет одинаковые шансы на попадание в состав сборной России. Он уверен, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов пристально следит за игрой вратарей.

- Почему вам так и не удалось закрепиться в сборной России?

- Каждому тренеру не залезешь в голову, это раз. Во-вторых, наверное, моя игра не соответствует уровню сборной. Когда вызывали, когда не вызывали. Но все зависит от меня. И от команды, за которую ты играешь. Вот так вот.

- Вы тоже заметили, что из Питера и Москвы проще пробиться в сборную?

- Это понятно, потому что они все время играют в еврокубках и все время на виду. И я думаю, что это закономерно.

- Не связано ли это с желанием влиятельных клубов поднять рыночную стоимость игроков?

- Мне, если честно, пофиг на рыночную стоимость (смеется). Я не думаю, что, например, Акинфеев, Лодыгин или Ребров недостойны вызова в сборную. Сейчас отличные полтора сезона выдает Сослан Джанаев. Беленов тоже год хорошо провел. Крицюк приехал из Португалии, тоже хорошая школа.

Думаю, тренерский штаб сборной смотрит за всеми, и тому подтверждение, что Игоря не вызвали из-за травмы, а пригласили Саньку Беленова. В этой сборной Черчесов сам бывший вратарь, да и Стауче у него помощник. Оба квалифицированные голкиперы, правильно все делают.