Селихову будет сделана операция в Италии

Как стало известно "СЭ", главный тренер сборной России Станислав Черчесов планировал вызвать вратаря "Спартака" Александра Селихова для подготовки к чемпионату мира-2018, однако этому помешала травма голкипера.

По нашим данным, голкипер, по предварительному диагнозу, получил разрыв ахилла на тренировке "Спартака" в пятницу, когда делал обычные упражнения с тренером вратарей команды.

В ближайшее время 24-летний вратарь отправится в Италию, где ему будет сделана операция.