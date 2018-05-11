13:28 | Футбол — Сборная России

Селихову будет сделана операция в Италии

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Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира

 

Как стало известно "СЭ", главный тренер сборной России Станислав Черчесов планировал вызвать вратаря "Спартака" Александра Селихова для подготовки к чемпионату мира-2018, однако этому помешала травма голкипера.

По нашим данным, голкипер, по предварительному диагнозу, получил разрыв ахилла на тренировке "Спартака" в пятницу, когда делал обычные упражнения с тренером вратарей команды.

В ближайшее время 24-летний вратарь отправится в Италию, где ему будет сделана операция.

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Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
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КОММЕНТАРИИ (3)
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DMITRY123456

Что за....

14:28

nik27772

0+0= дырка от бублика.

14:14

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