Сборная России выиграла 5 матчей в 2018 году

В 2018 году в 15 играх сборная России одержала 5 побед, потерпев при этом 6 поражений и 4 раза сыграв вничью.

Соперниками в проигранных встречах были команды из топ-20 рейтинга ФИФА по состоянию на октябрь – Бразилия (3-е место), Франция (2-е), Уругвай (6-е), Германия (14-е) и Швеция (17-е). Исключением является Австрия (24-я), которой сборная уступила в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира.

Сборная России дошла до 1/4 финала на ЧМ-2018 и заняла второе место в своей группе дивизиона В лиги наций. Вчера российская команда уступила сборной Швеции (0:2). (Андрей Михайлов)

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