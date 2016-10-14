15:20 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия может сыграть с Бразилией в марте или июне

0
0
0
4

Российский футбольный союз (РФС) и Бразильская конфедерация футбола достигли договоренности о проведении товарищеского матча. Об этом сообщил министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко. По его словам, вопрос заключается в дате проведения встречи. Ранее Мутко отмечал, что РФС хочет открыть реконструируемый стадион "Лужники" в июне матчем с Бразилией или Аргентиной.

– Мы очень хорошо поговорили с представителем бразильской федерации сегодня (на заседании Совета ФИФА в Цюрихе). Сейчас все зависит от их графика. У нас есть только две даты следующего года – март и июнь. У нас есть желание друг с другом сыграть, теперь осталось только материализовать договоренности.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3705557

0
0
0
4

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Генерал 123

Да им хоть сколько денег давай - играть не будут. Только по полю ходить.

16:02

Revelator78

Месяц июнь?, это то есть игра до Кубка Конфедераций? К марту лужа не готова еще будет, а денег заработать нужно. Это не проходной товарняк, это очень значимая игра для нашего футбола. Да и в Бразилии и самой сборной будет интересно сыграть на стадионе, на котором их цель играть в июле 2018( в финале то есть)

15:52

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Да ну????? Не может быть...... Видимо, речь идёт о ХОККЕЙНОМ матче???

15:47

Spartak-Online1

Мутко:У нас есть желание друг с другом сыграть, теперь осталось только материализовать договоренности.--------------Желание есть у нас. У бразилов -сколько им заплатят.

15:40

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ