Россия может сыграть с Бразилией в марте или июне

Российский футбольный союз (РФС) и Бразильская конфедерация футбола достигли договоренности о проведении товарищеского матча. Об этом сообщил министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко. По его словам, вопрос заключается в дате проведения встречи. Ранее Мутко отмечал, что РФС хочет открыть реконструируемый стадион "Лужники" в июне матчем с Бразилией или Аргентиной.

– Мы очень хорошо поговорили с представителем бразильской федерации сегодня (на заседании Совета ФИФА в Цюрихе). Сейчас все зависит от их графика. У нас есть только две даты следующего года – март и июнь. У нас есть желание друг с другом сыграть, теперь осталось только материализовать договоренности.