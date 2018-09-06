Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров ответил на вопрос по поводу качества газона в Трабзоне, где тренируется команда, а также о том, почему тренировка происходит в жаркую погоду.

- Мне сложно сказать, что с полем. Я его не наблюдал, не готовил. Понятно, что есть какие-то выбоины.

- Почему назначили тренировку в такое пекло - в 12 дня?

- У нас есть, скажем так, логистика подготовки. Она выверена, она работает. Мы все время стараемся тренироваться в первой половине дня, потому что есть больше времени на восстановление, теоретические и индивидуальные беседы. Поэтому решили не менять.

Почему Россия тренируется в самую жару и что с полем? Отвечает пресс-атташе сборной pic.twitter.com/jDF4MBNjZp – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 6 сентября 2018 г.

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 21.45 (мск)

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