Павел Колобков: "Если сборная будет играть, как с чехами, ей можно что угодно"

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что товарищеский матч между сборными России и Чехии (5:1) нельзя считать показательным. В интервью "РИА Новости" он отметил настрой игроков национальной команды.

– Стал ли матч с Чехией показательным?

– Нет, конечно, не показательный. Несмотря на товарищеский характер встречи, играли все с хорошим настроем. Видимо, сохранился настрой с чемпионата мира. Видимо, ребята не доиграли. Потому что они остановились в шаге от полуфинала, и им не хватило. Сейчас они играют с таким удовольствием. Много молодых ребят, которые играли на чемпионате, сейчас себя проявляют опытными членами сборной.

Посмотрел голы.. Настроение есть. Жизнь в спорте без поражений не бывает, но если они будут так играть, то просить можно что угодно. Мы много лет не показывали той самоотдачи, которая необходима. Сейчас все это было, поэтому был результат.

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