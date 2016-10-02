Олег Яровинский: "В ЦСКА все очень рады за Панченко"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский подчеркнул, что клуб рад вызову нападающего Кирилла Панченко в состав сборной России. По его словам, форвард, выступающий за "Динамо" на правах аренды, заслужил приглашение в национальную команду.

- Мы в ЦСКА все очень рады за Кирилла, - начал Яровинский. - Он своей игрой в этом сезоне заслужил вызов в сборную. Панченко - молодец! У него со всеми в ЦСКА сложились хорошие, теплые отношения. Он получил золотую медаль за прошлый сезон. Никаких проблем нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)