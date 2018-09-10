20:25 | Футбол — Сборная России

Новый рекорд нападения сборной России

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Сборная России после первого тайма товарищеского матча против Чехии вела со счетом 3:0. Третий гол в ворота чехов Алексей Ионов забил на 29-й минуте.

Никогда прежде сборная не забивала три мяча настолько быстро. В 2011 году Дзагоев, Игнашевич и Павлюченко потратили на три гола в ворота сборной Андорры полчаса, а Каряка, Измайлов и Сычев трижды огорчили Эстонию в 2004-м за 32 минуты. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда сборная России забивал три гола в первом тайме

Дата

Турнир

Матч

Голы в первом тайме

10.09.2018

ТМ

Чехия (д) – ?

Ионов, 8. Заболотный, 24. Ионов, 29

11.10.2011

ОЧЕ

Андорра (д) – 6:0

Дзагоев, 5. Игнашевич, 26. Павлюченко, 30. Дзагоев, 44

17.11.2004

ОЧМ

Эстония (д) – 4:0

Каряка, 23. Измайлов, 25. Сычев, 32

06.10.2001

ОЧМ

Швейцария (д) – 4:0

Бесчастных, 14. Бесчастных, 19. Бесчастных, 38

13.02.2003

ТМ

Румыния (г) – 4:2

Шоава, в свои ворота, 31. Каряка, 34. Аршавин, 41

03.09.2014

ТМ

Азербайджан (д) – 4:0

Кержаков, 6. Кержаков, 12. Игнашевич, 41

16.08.1995

ОЧЕ

Финляндия (г) – 6:0

Кульков, 32. Карпин, 39. Радченко, 42

31.03.1999

ОЧЕ

Андорра (д) – 6:1

Титов, 8. Бесчастных, 11. Онопко, 42.

02.02.1994

ТМ

Мексика (г) – 4:1

Бородюк, 4. Радченко, 38. Бородюк, 45

28.06.1994

ЧМ

Камерун (н) – 6:1

Саленко, 16. Саленко, 41. Саленко, 45

08.09.2015

ОЧЕ

Лихтенштейн (г) – 7:0

Дзюба, 21. Кокорин, 40. Дзюба, 45

05.09.2009

ОЧМ

Лихтенштейн (д) – 3:0

В.Березуцкий, 17. Павлюченко, 40. Павлюченко, 45+1

11.10.2013

ОЧМ

Люксембург (г) – 4:0

Самедов, 9. Файзулин, 39. Глушаков, 45+2
Россия – Чехия

 

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