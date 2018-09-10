Новый рекорд нападения сборной России

Сборная России после первого тайма товарищеского матча против Чехии вела со счетом 3:0. Третий гол в ворота чехов Алексей Ионов забил на 29-й минуте.
Никогда прежде сборная не забивала три мяча настолько быстро. В 2011 году Дзагоев, Игнашевич и Павлюченко потратили на три гола в ворота сборной Андорры полчаса, а Каряка, Измайлов и Сычев трижды огорчили Эстонию в 2004-м за 32 минуты. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда сборная России забивал три гола в первом тайме
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Голы в первом тайме
|
10.09.2018
|
ТМ
|
Чехия (д) – ?
|
Ионов, 8. Заболотный, 24. Ионов, 29
|
11.10.2011
|
ОЧЕ
|
Андорра (д) – 6:0
|
Дзагоев, 5. Игнашевич, 26. Павлюченко, 30. Дзагоев, 44
|
17.11.2004
|
ОЧМ
|
Эстония (д) – 4:0
|
Каряка, 23. Измайлов, 25. Сычев, 32
|
06.10.2001
|
ОЧМ
|
Швейцария (д) – 4:0
|
Бесчастных, 14. Бесчастных, 19. Бесчастных, 38
|
13.02.2003
|
ТМ
|
Румыния (г) – 4:2
|
Шоава, в свои ворота, 31. Каряка, 34. Аршавин, 41
|
03.09.2014
|
ТМ
|
Азербайджан (д) – 4:0
|
Кержаков, 6. Кержаков, 12. Игнашевич, 41
|
16.08.1995
|
ОЧЕ
|
Финляндия (г) – 6:0
|
Кульков, 32. Карпин, 39. Радченко, 42
|
31.03.1999
|
ОЧЕ
|
Андорра (д) – 6:1
|
Титов, 8. Бесчастных, 11. Онопко, 42.
|
02.02.1994
|
ТМ
|
Мексика (г) – 4:1
|
Бородюк, 4. Радченко, 38. Бородюк, 45
|
28.06.1994
|
ЧМ
|
Камерун (н) – 6:1
|
Саленко, 16. Саленко, 41. Саленко, 45
|
08.09.2015
|
ОЧЕ
|
Лихтенштейн (г) – 7:0
|
Дзюба, 21. Кокорин, 40. Дзюба, 45
|
05.09.2009
|
ОЧМ
|
Лихтенштейн (д) – 3:0
|
В.Березуцкий, 17. Павлюченко, 40. Павлюченко, 45+1
|
11.10.2013
|
ОЧМ
|
Люксембург (г) – 4:0
|
Самедов, 9. Файзулин, 39. Глушаков, 45+2