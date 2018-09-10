Новый рекорд нападения сборной России

Сборная России после первого тайма товарищеского матча против Чехии вела со счетом 3:0. Третий гол в ворота чехов Алексей Ионов забил на 29-й минуте.

Никогда прежде сборная не забивала три мяча настолько быстро. В 2011 году Дзагоев, Игнашевич и Павлюченко потратили на три гола в ворота сборной Андорры полчаса, а Каряка, Измайлов и Сычев трижды огорчили Эстонию в 2004-м за 32 минуты. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда сборная России забивал три гола в первом тайме