Магомед Оздоев: "Сборная России провела хороший матч с Кот-д`Ивуаром"

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев подчеркнул, что команда провела разбор ошибок, допущенных в товарищеском матче с Кот-д`Ивуаром (0:2), передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По его словам, национальная команда показала хорошую игру.

- Настроение не такое хорошее из-за результата, но разобрали игру, она забыта. Ошибки? Было индивидуальное мастерство соперника, но мы сыграли хороший матч, только допустили две ошибки. Тренировка сегодня была восстановительной.

Бельгия? Там много игроков из топ-чемпионатов, все знают эту команду. Мы подготовимся. Надеемся на хороший исход матча.

Допинг контроль? Опасений нет. Для нас сюрприза не было, все игроки его прошли. Сколько я играю, допинг-контроль всегда проходила вся команда. Всегда тяжело перестраиваться с клуба на сборную, но команда уже освоилась, нам будет легче.