12:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Магомед Оздоев: "Сборная России провела хороший матч с Кот-д`Ивуаром"

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Полузащитник сборной России Магомед Оздоев подчеркнул, что команда провела разбор ошибок, допущенных в товарищеском матче с Кот-д`Ивуаром (0:2), передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По его словам, национальная команда показала хорошую игру.

 
Пятница. Крансодар. Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2. Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Черчесов и тень Бердыева

- Настроение не такое хорошее из-за результата, но разобрали игру, она забыта. Ошибки? Было индивидуальное мастерство соперника, но мы сыграли хороший матч, только допустили две ошибки. Тренировка сегодня была восстановительной.

Бельгия? Там много игроков из топ-чемпионатов, все знают эту команду. Мы подготовимся. Надеемся на хороший исход матча.

Допинг контроль? Опасений нет. Для нас сюрприза не было, все игроки его прошли. Сколько я играю, допинг-контроль всегда проходила вся команда. Всегда тяжело перестраиваться с клуба на сборную, но команда уже освоилась, нам будет легче.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Vladimir Semenovich

Зачем Оздоев нужен сборной? Если у него вгляд на абсолютно провальную игру позитивный? С такими как он Россия в седьмом десятке, это позор , а он говорит что все хорошо.

13:23

Гы

Почему хороший? Отличный матч, феерический один из лучших в истории страны! Не мелочись Мага! Дрим -тим великолепна! ..... Вот мне интересно, это что - беспросветная наглость или полный идиотизм?

13:05

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