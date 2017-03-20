Леонид Федун: "Новая сборная - новые надежды"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рад тому, что в состав сборной России на матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией вызваны шесть игроков красно-белых. При этом он не уверен в том, что ему удастся посетить игры национальной команды.

Напомним, россияне сыграют с ивуарийцами на стадионе "Краснодар" 24 марта, с бельгийцами - на стадионе "Фишт" в Сочи 28 марта.

- Пока не знаю, удастся ли посетить матчи. А что касается ожиданий от них, то я в предвкушении, - приводит ТАСС слова Федуна. - Сборная молодая и новая, будем надеяться. Новая сборная - новые надежды.

Рад ли я тому, что в сборную вызвали шесть спартаковцев? Да! Что касается Кубка конфедераций, то я мечтаю, чтобы мы играли в финале. Возможно ли это? Увидим, это футбол, мяч круглый, поле прямоугольное.