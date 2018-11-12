Кудряшов покинул тренировку сборной России после ее начала

Сборная России в понедельник проводит первую тренировку на базе в Новогорске в рамках подготовки к контрольному матчу с командой Германии (15 ноября) и заключительной встрече группового этапа Лиги Наций со сборной Швеции (20 ноября). В восстановительном занятии, которое полностью открыто для представителей СМИ, принимают участие 19 полевых футболистов. Роман Зобнин занимается индивидуально, бегая по кругу. Защитник Федор Кудряшов покинул тренировку после ее начала и ушел в тренажерный зал.

Ранее сообщалось, что из-за различных повреждений полноценно тренироваться в расположении сборной не могут защитники Мариу Фернандес и Сергей Петров, полузащитники Александр Головин, Ильзат Ахметов, Денис Черышев и Роман Зобнин, а также форвард Артем Дзюба. Последнего в национальной команде заменил Ари. (Александр Рогулев)